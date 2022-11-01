«Еще полетаем»: Нардеп Гайду посетил разрушенный оккупантами Николаевский аэропорт

Народный депутат Украины Александр Гайду посетил Николаевский международный аэропорт, существенно пострадавший в результате вражеских обстрелов и боевых действий, которые происходили на его территории.

Подходящие фото и видео Гайду опубликовал на своей странице в Facebook.

«На первый взгляд может показаться, что в здании разрушенного Николаевского аэропорта замерла жизнь. Весной его беспощадно уничтожали. Некоторое время здесь даже была российская ДРГ. Сегодня это здание и аэродром - доказательства преступления, за которое будет наказание. Однако жизнь здесь есть!», – пишет народный депутат.

По его словам, «персонал следит за сохранностью сетей, латает, что может».

«И искренне верит, что когда-нибудь отсюда еще полетят самолеты в Киев, Египет, Турцию. Помогли работникам гуманитарной помощью. Обсудили перспективы ремонта и обновления. Аэропорт, а вместе с ним и Николаев, будут жить полноценной жизнью! Еще полетаем», – резюмировал Гайду.

Напомним, ранее николаевские патрульные рассказали о боях за международный аэропорт и аэродром Кульбакино.