Жители Херсонщины рассказали детали казни оккупантами шестерых мужчин и девушки-подростка

Братская могила в Правдином была одной из первых найденных после освобождения Херсона от русских войск. Жители села Правдино под Херсоном рассказали детали того, как российские военные казнили семерых жителей во время оккупации.

Об этом пишет The New York Times.

Как известно, в Офисе Генпрокуратуры сообщали о том, что в Херсонской области в одном из домов оккупанты в апреле расстреляли шестерых взрослых, охранявших вблизи села оросительные агрегаты, и одну несовершеннолетнюю, а затем взорвали здание.

По словам жителей села, один охранник, дружелюбный мужчина по имени Влад, завязал отношения с девушкой-подростком, которую жестоко оскорбил ее отчим.

Жители села рассказали, что отчим девушки переживал, что у него могут быть проблемы, поэтому он начал сотрудничать с россиянами и придумал историю, что Влад и другие охранники шпионят за оккупантами.

Однажды утром в середине апреля сосед Анатолий Сикоза услышал взрыв в доме. Когда он подбежал, то обнаружил, что он разрушен. Распростертые на земле, полузахороненные в обломках, лежали тела шести из семи охранников и девушки-подростка. Сикоза сказал, что он охотник и знает толк в смерти.

"Я мог сказать, что их убил не взрыв", - сказал он.

Он подошел поближе. Он увидел, что у нескольких мужчин были связаны за спиной руки и закрыты глаза. Девушка, по его словам, выглядела так, будто ее задушили.

Сикоза рассказал, что умолял русских солдат разрешить ему похоронить погибших. Они отказались. Из села сбежало столько людей, что по дорогам бродили заброшенные собаки. Они нашли тела и принялись их разбирать.

Наконец, через пять недель солдаты позволили ему подготовить могилу для шести охранников; он не смог найти тело седьмой – семья девушки похоронила ее в отдельности.

Жители Правдиного помогли полиции и следователям военных преступлений эксгумировать тело девушки-подростка, казненной российскими войсками Эксгумация шести тел обнаружена в понедельник в братской могиле в Правдино, близ города Херсона. Были признаки того, что шестеро были казнены

Веревки и останки, найденные в могиле в Правдином, указывают на то, что шестеро мужчин, чьи тела были найдены там, были казнены Полиция и прокурор по военным преступлениям выносят мешок с трупами из могилы в Правдином

Напомним, как в Херсонской области оккупанты расстреляли автомобиль с мирными людьми и переехали его танком.