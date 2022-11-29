МАГАТЭ усилит присутствие на всех украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение усилить свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине на фоне российских обстрелов.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси провел разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого обсуждался вопрос срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских оккупантов.

«Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры», - подчеркнул Гросси.

Напомним, что ранее эксперты МАГАТЭ прибыли на все украинские АЭС.