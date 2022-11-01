«Русне пи$да»: Глава Николаевской ОВА присоединился к флешмобу от «Укроборонпрома»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким присоединился к флешмобу от ГК «Укроборонром» под названием «Передай привет оккупанту».

Об этом Ким рассказал в Telegram.

«Передай привет оккупанту! Сокращенно – ППО. Это флешмоб от «Укроборонпрома», запустившего серийное производство артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. Горжусь Концерном и передаю привет оккупантам от себя и николаевцев», – написал Ким.

Также он опубликовал видео, как на одном из новеньких снарядов 152-мм калибра передали «привет» от Виталия Кима и николаевцев.