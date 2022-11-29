Первая леди Украины заявила, что за преступления россии нужно наказать «коллективного путина»

За совершенные во время российской агрессии преступления в Украине нужно наказать не только президента рф владимира путина, но и «коллективного путина».

Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

«Я думаю, что это не только один человек – путин – мы говорим о «коллективном путине», и я считаю, что весь «коллективный путин» должен быть наказан», – сказала она.

Зеленская также добавила, что нужно объединить мировое сообщество для поддержки создания специального трибунала для наказания российских военных преступников.

«Нам нужно объединить мировое сообщество так же, как это произошло в январе 1942 года, чтобы поддержать специальный трибунал (для военных преступников – ред.) за агрессию россии против Украины», – сказала она.

Первая леди Украины призвала Великобританию выступить лидером в создании такого специального международного трибунала для судебного преследования России за агрессию против украинского народа, подчеркнув, что «просто остановить войну недостаточно».