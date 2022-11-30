В Польше оценили возможность вступления Варшавы в полномасштабную войну

Польское правительство считает возможность вступления страны в полномасштабную войну очень высокой. Поэтому польская политика в области обороны будет более глобальной и нацеленной на укрепление отношений с союзниками – не только в Европе и НАТО, но и во всем мире.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа в эфире польского телеканала TVP3 Kraków.

«Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Крайне высокая. Слишком высока, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически» , - отметил он.

Очепа указал, что вероятность войны НАТО против россии, точно так же, как и конфликта США с Китаем, очень велика. Если что-нибудь вероятно хотя бы на 30 процентов с политической точки зрения, это значит, что уже нужно готовиться к такому варианту.

«Если мы посмотрим на опыт XX века, то нынешняя перспектива и этого десятилетия заставляет нас трактовать события, которых мы участники, а не только свидетели, как вторая холодная война. Риск эскалации очень серьезный» , - добавил чиновник.

Напомним, ранее Германия предложила усилить противовоздушную оборону Польши зенитными ракетными комплексами Patriot. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился с предложением отдать эти системы Украине, поскольку развертывание ЗРК с украинской стороны границы позволит оградить небо над западной частью Украины.