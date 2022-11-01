Может сорвать зерновое соглашение: США не будут включать рф в список стран-спонсоров терроризма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера.

«В отличие от многих стран Европы мы имеем очень конкретные внутренние законодательные нормы относительно государств-спонсоров терроризма. Мы считаем, что использование этого законодательства ограничит нашу способность оказывать гуманитарную помощь оккупированным частям Украины, а также способствовать другим действиям, которые, по нашему мнению, отвечают интересам и Украины, и США, таким как зерновое соглашение», - сказал Карпентер.

Кроме того, по его словам, США не считает, что внесение россии в список будет способствовать достижению целей по привлечению россии к ответственности, поскольку это не обязательно даст какие-то дополнительные полномочия по введению санкций по сравнению с уже доступными администрации.

Карпентер добавил, что Вашингтон намерен «продолжать наращивать санкционное давление на рф», рассматривать возможности для усиления режима экспортного контроля в отношении Москвы, «закрывать любые лазейки» в уже действующих рестрикциях, а также продолжать оказывать военную помощь Киеву, считая такой подход наиболее эффективным средством поддержки Украины.

Напомним, 21 ноября парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии РФ против Украины и признала ее государством-террористом.