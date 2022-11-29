До конца года россия потеряет 100 тысяч своих военных, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что к концу года количество российских захватчиков в Украине достигнет 100 тысяч военных.

Об этом он сказал при обращении к нации.

«Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых», – сказал Президент.

Также Зеленский сообщил, что ситуация на фронте остается сложной. По его словам, несмотря на чрезвычайно большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, осуществляют планирование по южному направлению.