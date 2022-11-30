В лифте киевской многоэтажки застряла беременная, у которой начались роды: Ее достали спасатели

Спасатели достали роженицу из заблокированного лифта многоэтажки в одном из спальных районов Киева.
Об этом сообщили в главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы.
Инцидент произошел 28 ноября в 18:42. Лифт остановился между 5 и 6 этажами девятиэтажки на улице Симиренко.
Внутри находилась беременная женщина, у которой начались роды.
Спасатели немедленно выехали на место событий и уволили ее из кабины лифта. После этого передали медикам, чтобы они доставили женщину в роддом.