В лифте киевской многоэтажки застряла беременная, у которой начались роды: Ее достали спасатели

Спасатели достали роженицу из заблокированного лифта многоэтажки в одном из спальных районов Киева.

Об этом сообщили в главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы.

Инцидент произошел 28 ноября в 18:42. Лифт остановился между 5 и 6 этажами девятиэтажки на улице Симиренко.

Внутри находилась беременная женщина, у которой начались роды.

Спасатели немедленно выехали на место событий и уволили ее из кабины лифта. После этого передали медикам, чтобы они доставили женщину в роддом.