ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Луганской области ВСУ деоккупировали 13 населенных пунктов

Уже 280-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 29 ноября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 30 ноября.

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01:30 Контрнаступление ВСУ в Луганской области продолжается и сегодня известно об увольнении 13 населенных пунктов в регионе, сообщает Луганская ОВА.

«В настоящее время деоккупировано 13 населенных пунктов в Луганской области. Вскоре здесь необходимо будет провести разминирование, чтобы безопасно предоставлять социальные услуги жителям и возобновлять работу базовых систем жизнеобеспечения», — отметил первый заместитель председателя Луганской ОВ Алексей Смирнов.

На заседании областного координационного штаба по вопросам оккупированных территорий Луганской области обсудили состояние и проблемные вопросы проведения эвакуационных мероприятий из освобожденных населенных пунктов.

Также было обсуждено формирование рабочих групп для проведения разминирования, доставки гуманитарных грузов и развертывания при необходимости пунктов обогрева населения на этих территориях.

00:40 Войска России хотят увеличить направления ударов по наземным целям Украины, прежде всего энергетической инфраструктуре, об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Общественное .

Он не исключает, что российские войска провели ротацию.

На это указывает появление дополнительных стратегических самолетов и ракет на аэродроме Энгельс , расположенном в Саратовской области.

По его словам, ракет в российской армии осталось не так много: преимущественно это " Калибры " , Х-101, Х-555 и наземные "Искандеры". Их основные цели – украинская критическая инфраструктура.

00:20 Россия запускает по Украине ракеты без ядерных боеголовок, чтобы истощить ПВО нашего государства. РФ хочет вывести из строя противовоздушную оборону

Об этом заявили в Министерстве обороны США, сообщает Reuters . Так, военный представитель прокомментировал результаты британской разведки от 26 ноября, в которой говорилось, что Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки с крылатых ракет и запускает по Украине невооруженные боеприпасы.

В Британии утверждают, что вместо боеголовок, вероятно, был заменен балласт. То есть систему, которая также наносит ущерб за счет кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива.

«Это, безусловно, то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить влияние систем ПВО, которые используют украинцы», – заявил чиновник.

Отмечается, что именно поэтому США и другие союзники сосредоточили свое внимание на поставках ПВО для нашей страны.