«Яндекс» удаляет с карт дома в Мариуполе, которые сносят оккупанты

Снос одного из домов в Мариуполе «Яндекс» удаляет со своих карт разрушенные в результате боевых действий дома в Мариуполе, которые оккупанты сносят.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

В качестве примера он приводит 33-й дом на Азовстальской улице. Он был уничтожен российскими военными, а после захвата городе его снесли. Здание все еще осталось на Google Maps, но исчезло с «Яндекс Карт».

«Мариуполь — город, где РФ нарушила все нормы гуманитарного права. И даже стирание домов с карт не поможет виновным избежать наказания за совершенное!», — пишет Лубинец.

По словам украинского омбудсмена, российские власти планируют снести еще около тысячи домов, которые не смогли разрушить до основания во время осады города. Они в том числе сносят и дома в исторической части города, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок. Как пишет Лубинец, тем самым россия превращает «историю Мариуполя во время Второй мировой войны в ненадобность, которую впоследствии выбросят».