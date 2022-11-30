С 1 декабря на территории россии вступят в силу изменения в закон об «иностранных агентах». Российский диктатор владимир путин использует этот закон для репрессий уже десять лет.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, закон 2012 года определяет «иностранных агентов» как лиц или организаций, получивших финансовую поддержку из-за границы. Поправки расширят определение, добавив лиц, просто находящихся под неопределенным «влиянием или давлением» иностранных игроков. Министерство юстиции также будет иметь право публиковать личные данные и адреса назначенных «иностранных агентов», что почти наверняка поставит их под угрозу преследования.

«Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция сохраняется с тех пор как Путин вернулся на пост президента в 2012 году, но резко ускорилась после вторжения в Украину», - говорится в сообщении.

Кремль, вероятно, действует на опережение, чтобы предотвратить усиление внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян.

Напомним, путин может убить Лукашенко, чтобы подтолкнуть Беларусь к участию в войне против Украины.