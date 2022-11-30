Сразу с конвейера: В украинской разведке рассказали, где россия берет ракеты для ударов по Украине

Россия еще не использовала запас ракет и боеприпасов. Кроме того, враг производит новые снаряды, несмотря на санкции западных стран.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

«Они уже используют стратегический запас, потому что 30% (запас ракет) - это как раз тот порог, который всегда должен оставаться при вооружении. Во-вторых, мы видим по тем обломкам ракет, которые применяются, что это ракеты, которые уже производятся в этом году. Это говорит о том, что сразу с конвейера ракеты идут на применение», - отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, россия пытается производить ракеты в обход санкций. Кроме того, разведчик добавил, что россия активно вывозит боеприпасы из Беларуси.

«В течение длительного времени, это два месяца, рф вывозила из Беларуси боеприпасы 122-мм, 152-мм. Это артиллерийские боеприпасы. Данных по вывозу из Беларуси ракет типа «Точка-У» нет. Прежде всего, то, что запасы у рф еще достаточны, чтобы наносить удары своим собственным вооружением», - сказал представитель разведки.

Однако Скибицкий подчеркнул, что у рф есть дефицит боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». По данным разведки, россия еще не наладила массовое производство таких боеприпасов, поэтому ведет переговоры с другими странами о поставках.

Напомним, Украина может получить высокотехнологичные ракеты от Израиля, если Иран поставит рф баллистические ракеты.