В ГУР прокомментировали увеличение количества вражеских самолетов на аэродроме «Энгельс»

Появление дополнительных стратегических самолетов вкс рф и ракет на аэродроме «Энгельс» связано с мероприятиями российского командования по рассредоточению авиации. В ГУР никакого ЧП по этому поводу не видят и контролируют ситуацию.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

– Наша оценка очень проста. Это – возвращение с авиационной базы «Дягилево» тех бомбардировщиков, которые были перемещены туда после соответствующих мер Российской Федерации по рассредоточению авиации. В первую очередь – это авиабазы «Шайковка» и «Энгельс». Поэтому чрезвычайного происшествия мы не отмечаем, но контролируем сколько носителей там находятся, в каком они состоянии и какова их готовность к выполнению задач, - сказал он.

Стоит отметить, что информация об увеличении количества самолетов на аэродроме «Энгельс» появилась на фоне заявлений об очередном массированном ракетном ударе, который россия планирует нанести на этой неделе. Соответственно ее приняли за подготовку к этому удару, ведь именно с авиабазы «Энгельс» взлетают бомбардировщики, атакующие Украину ракетами.