СБУ задержала двоих коллаборантов, которые на Херсонщине похищали людей, а после пытали

СБУ задержала двоих коллаборантов из бывшего «мвд россии» на Херсонщине, которые похищали украинцев в пыточные камеры.

Об этом сообщили в Службе безопасности.

Сообщается, что во время захвата города они добровольно вступили в созданный оккупантами «главное управление мвд Херсонской области».

После «собеседования» с представителями ФСБ одного из злоумышленников назначили «следователем» и поставили перед ним задачу по участию в подавлении движения сопротивления на оккупированной части региона.

К пострадавшим применялось психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Используя террор и репрессии, оккупанты пытались распространять кремлевский режим на временно захваченной территории юга Украины.

Еще один коллаборант был назначен «патрульным полиции» в составе оккупационного органа.

Находясь на этой должности, он принимал непосредственное участие в преследовании и незаконных задержаниях украинских граждан.

«После освобождения Херсона коллаборанты пытались скрываться на территории города. Однако им это не удалось. Сотрудники Службы безопасности установили местонахождение и задержали злоумышленников», - сказано в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по части 7 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы. Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, контрразведчики СБУ задержали еще одного корректировщика ракет, который «наводил» прицельные ракетные удары россии по критической инфраструктуре Запорожской области.