ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении дезертира, который хотел заманить сослуживцев из Николаева в оккупированный Херсон

По материалам ГБР будут судить дезертира, который хотел привлечь украинских военных к временно оккупированному Херсону.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ему было сообщено о подозрении в начале сентября текущего года. Спустя три месяца работники ГБР завершили досудебное расследование.

В ведомстве напомнили, что после начала боевых действий военный получил оружие, боеприпасы и амуницию, однако вместо выполнения своих служебных обязанностей сбежал из Николаева в захваченный россиянами Херсон. Он также хотел обмануть других военнослужащих и заманить их в Херсон под предлогом того, что это приказ командования.

«Скрываясь на временно оккупированной территории, мужчина активно пропагандировал пророссийские взгляды, поддерживал войну против Украины и оправдывал преступления России против мирных украинцев. На данный момент он находится в розыске», - сообщили в ГБР.

Бывший украинский военнослужащий обвиняется в оправдании вооруженной агрессии рф против Украины, дезертирстве с оружием, присвоении боевых припасов (ч. 3 ст. 436-2, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним, как в институте СБУ поймали предателя, который склонял военнослужащих не сопротивляться вооруженным силам государства-агрессора и перейти на сторону врага.