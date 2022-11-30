Российские оккупанты принудительно депортировали жителей Кинбурнской косы

Несколько дней назад российские оккупанты принудительно вывезли из сел на Кинбурнской косе местных жителей.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

— На Кинбурнской косе два дня назад оккупанты принудительно вывезли людей с тех населенных пунктов, которые там были, - сказал глава ОВА.

Он также отметил, что операция по деоккупации косы проходит в режиме информационной тишины. Украинским военным известно о расположении и количестве техники оккупантов.

Напомним, на Кинбурнской косе в Николаевской области продолжаются боевые действия, но ситуацию усложняют погодные условия.