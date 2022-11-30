Ким считает, что путин хочет забросать «мясом» ВСУ и одновременно «чистит» свое общество от тех, кто может в будущем протестовать

Российский диктатор владимир путин пытается решить сразу несколько проблем путем мобилизации – закрыть «бреши» в армии и убить потенциально протетстную часть населения.

Об этом сказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе телемарафона.

Он отметил, что мобилизированных «кидают как мясо» на позиции. В то же время, путин, опасаясь государственного переворота, уже сейчас пытается избавиться от той части населения, которая гипотетически могла бы протестовать.

— Наш враг – путин, тем, что мобилизует людей и как мясо использует, убивает сразу двух зайцев. Он завязывает наши войска тем, что кидает мясо вперед, чтоб мы отстаивали свои кордоны. Потом он тренирует своих «чмобиков», чтоб они умели управлять какой-то техникой. И самое главнее, что он делает, есть угрозы, что его режим повалится в рф, он мобилизует и уничтожает любых людей, готовых к активности в России. Зеки, мобилизованные – это те люди, которые могли бы в рф встать и что-то сделать, - сказал Ким.

Напомним, с 1 декабря на территории россии вступят в силу изменения в закон об «иностранных агентах». Российский диктатор владимир путин использует этот закон для репрессий уже десять лет.