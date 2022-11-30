В рф готовятся провести новую волну мобилизации в январе – феврале 2023 года, – Генштаб ВСУ

Российские власти хотят провести очередную волну мобилизации в россии в начале 2023 года.

Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

«На территории россии продолжаются подготовительные мероприятия по проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь – февраль 2023 года», – говорится в сообщении.

Также для пополнения потерь в РФ в первом квартале 2023 г. запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений.

«В городе Хрустальный временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти объявили о завершении мобилизации. Вместе с тем, оккупанты продолжают патрулирование города, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка всех желающих уехать » , - сообщили в Генштабе.

Ранее в обзоре Института изучения войны (ISW), речь шла о том, что россии ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.