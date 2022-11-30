«С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация очевидна»: В Германии признали Голодомор геноцидом украинского народа

Немецкий Бундестаг 30 ноября проголосовал за резолюцию, признавшую Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Депутаты от Социал-демократической партии, Зеленых, Свободной демократической партии, а также оппозиционного Христианско-демократического союза подготовили внепартийную резолюцию, в которой высказываются за признание Голодомора геноцидом

«От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зернопроизводственные регионы. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию», – говорится в документе.

Документ отмечает, что принудительный голод также был направлен на « политическое подавление украинского национального сознания » . Массовые смерти от голода не являлись следствием неурожая, а ответственностью политического руководства Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным.

«Таким образом, Голодомор является преступлением против человечества», – заявляют парламентарии.

«Голодомор пришелся на время самых массовых преступлений против человечества на европейском континенте, жестокость которых была немыслима к тому времени. К ним относятся Холокост европейских евреев в его исторической уникальности, военные преступления Вермахта и спланированное убийство миллионов невинных гражданских лиц в рамках расистской германской войны на истребление на Востоке, за которые Германия несет историческую ответственность», – говорится в резолюции.

Депутаты призывают федеральное правительство помнить о жертвах Голодомора и содействовать его международной огласке – например, через образовательные предложения. Правительство также должно противодействовать «любым попыткам запуска односторонних российских исторических нарративов».

В Бундестаге во время голосования присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев и бывший посол, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник.

В прошлые годы МИД Германии выступал против признания Голодомора геноцидом.

Напомним, что 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии, а также парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа, а парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа.