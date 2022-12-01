Пентагон заключил контракт на закупку систем ПВО NASAMS для Украины

Пентагон предоставит американской компании Raytheon Technologies контракт на 1,2 млрд долларов за шесть передовых зенитно-ракетных систем NASAMS, которые будут поставлены Украине.

Об этом сообщает пресс- служба Пентагона.

Две такие системы уже прибыли в Украину.

«В рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности Армия США заключила контракт на сумму 1,2 млрд долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку Украине шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины», - говорится в заявлении.

Справка:

NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия, предназначенный для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Он способен уничтожать дроны, баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и другие воздушные цели.

Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies.