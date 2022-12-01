ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне, на месте прилета начался пожар

Уже 281-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 30 ноября, можно прочитать по этой ссылке .
В этой новости мы будем следить за событиями 1 декабря.
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01:20 Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне, на месте прилета начался пожар.
Под огнем оказался район Днепровского рынка, сообщил в своем Telegram-канале местный журналист Константин Рыженко и другие местные каналы.
00:20 Российские оккупационные войска 30 ноября обстреляли четыре общины Сумской области - Белопольскую, Краснопольскую, Середино-Будскую и Эсманскую. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, российские войска в течение дня выпустили по приграничью Сумской области 110 снарядов и мин. По Краснопольской общине оккупанты выпустили 10 снарядов из САУ – никто не пострадал, отметил Живицкий.
Белопольская община: россияне обстреляли из ствольной артиллерии (35 прилетов) городскую больницу. Погиб 15-летний молодой человек. Ребенок во время обстрела не успел несколько метров добежать домой в укрытие, – рассказал руководитель Сумской ОВА. – Повреждены четыре отделения больницы. Есть разрушение перекрытий, крыши. Посечены осколками пять автомобилей, припаркованных возле больницы. Также повреждены девять близлежащих домов, электро- и газовые сети » .
Кроме того, россияне обстреляли из минометов пограничную деревню общины – 15 прилетов, без разрушений.
« Средино-Будскую общину россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, САУ. Было всего 18 прилетов. Без последствий » , – подчеркнул Живицкий.
В то же время, Эсманскую общину оккупанты за день обстреляли четыре раза.
« В 11.30 был минометный обстрел (20 приходов 120-мм калибра). В результате повреждены девять частных жилых домов и детский сад. После 12.30 россияне снова ударили по приграничной по артиллерии (шесть прилетов). И уже ближе к 17.00 еще шесть мин разорвалось на нашей территории. В этих случаях – без повреждений » , – резюмировал глава Сумского ОВА.