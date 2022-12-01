Оккупанты не делают выводов с большихм потерь и истощают свои силы у Бахмута, – ISW

Российские усилия вокруг Бахмута показывают, что москва не сделала выводов из предыдущих кампаний с большим количеством жертв, которые сосредоточены только в целях ограниченного оперативного или стратегического значения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW пишут, что с конца мая российские войска постоянно тратят боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута; в последующие шесть месяцев они смогли продвинуться всего на несколько километров.

Действия россии относительно наступления на Бахмут привели к постепенному истощению живой силы и техники, в результате этого войска были зажаты в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы.

Эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки россиян взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны.

По оценкам ISW, в течение июня и июля украинские силы фактически позволили российским войскам сосредоточить усилия на Северодонецке и Лисичанске, которые имеют ограниченное оперативное и стратегическое значение, чтобы извлечь выгоду из деградации российской живой силы и техники в течение месяцев упорных боев.

Российские войска наконец захватили Лисичанск и Северодонецк и достигли границы Луганской области, но этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту, считают эксперты.

Усилия россии на этом направлении в большинстве своем уже зашли в тупик. Даже если российские войска будут продолжать продвигаться в Бахмут, москва не получит серьезных оперативных преимуществ.

Расходы, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изнурительных боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от взятия Бахмута. Наступление вокруг города поглощает значительную часть доступного боевого могущества рф, способствуя продвижению ВСУ, резюмировали аналитики.