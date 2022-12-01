США могут значительно расширить боевую подготовку украинских военнослужащих

Администрация Байдена рассматривает возможность значительного расширения подготовки украинских военных на американской базе в Германии, в частности, речь идет об обучении до 2500 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Власти США намерены увеличить не только количество украинских военных, которых они будут тренировать, но и сам подход подготовки.

Согласно новой программе, Штаты начнут учить значительно большие группы украинских военных более сложным тактическим приемам ведения боя, в том числе координации маневров пехоты и артиллерии.

Издание отмечает, что это будет «намного более интенсивное и всестороннее» обучение, чем то, которое Украина получала в Польше или Великобритании.