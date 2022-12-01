Франция начала работать над созданием спецтрибунала для россии

Франция приступила к созданию спецтрибунала, который будет заниматься расследованиями военных преступлений россии.

Об этом сообщается на сайте МИД Франции.

В Париже говорят, что борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные россиянами в Украине, является приоритетом для Франции. Поэтому страна помогает украинской прокуратуре и Международному уголовному суду расследовать преступления, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

«О предложении создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии в Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами. Речь идет о достижении широчайшего консенсуса в международном сообществе» , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Франция подтвердила свое желание углубить совместную работу с Украиной в борьбе с безнаказанностью во время вчерашнего визита в Министерство Европы и иностранных дел специального представителя Украины Антона Кориневича.

Напомним, правительство Нидерландов поддержало создание в Гааге спецтрибунала для россии. Также на созданнии спецтрибунала для россии настаивают в Чехии.