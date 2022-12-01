В Лимане задержали коллаборантку, сдававшую оккупантам движение сопротивления и подкупавшую население российскими «сухпайками»

В Донецкой области СБУ разоблачила еще одну вражескую приспешницу, которая во время захвата Лимана добровольно пошла на сотрудничество с врагом и присоединилась к рядам местной оккупационной администрации.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Женщину оккупанты назначили «председателем микрорайона «Северный», где коллаборантка способствовала распространению кремлевского режима и «сдавала» агрессору участников движения сопротивления.

Кроме того, она помогала захватчикам организовывать незаконный референдум по «присоединению» региона к стране-агрессору.

Для обеспечения поддержки «новой власти» и сбора нужного количества «голосов» она предлагала «гумпомощь» из россии в виде продуктового набора с пропагандистскими открытками.

В случае несогласия поддержать фейковый плебисцит, угрожала «жалобами» к оккупационным органам и репрессиями.

По данным следствия, приспешницей врага оказалась местная жительница, которая после захвата города «вышла» на захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Чтобы подтвердить свою приверженность, она передала оккупантам «списки» украинских патриотов, которые могли потенциально сопротивляться агрессору.

После освобождения Лимана коллаборантка пыталась скрываться и тем самым избежать правосудия.

Однако это не удалось. Злоумышленницу задержали и сообщили о подозрении по части 5 статьи 111-1 («Колаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории») Уголовный кодекс Украины.

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.