Еще одна посылка со взрывчаткой пришла на испанскую авиабазу, откуда присылали помощь Украине

На испанской военной авиабазе Торрехон-де-Ардос, откуда последние месяцы отправляли помощь Украине, обнаружили новый подозрительный пакет с вероятной бомбой внутри.

Об этом сообщает издание El Español со ссылкой на данные полиции.

Это уже третья посылка с такими характеристиками за два дня, первой из которых было письмо украинскому послу в Мадриде, которое взорвалось во время его открытия.

Национальная полиция Испании уже оцепила территорию базы. В Минобороны Испании заявили, что пострадавших нет.

Посылку обнаружили утром между 3:00 и 4:00. Системы безопасности авиабазы Торрехон-де-Ардос установили после рентгеновского анализа, что пакет мог содержать определенный механизм.

Источники в МВД заявили, что следователи уже работают над оценкой и проверкой связи между всеми обнаруженными на данный момент грузами.