На Закарпатье СБУ нашла в женском монастыре УПЦ МП антиукраинскую литературу

СБУ завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия, проводимые на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

Сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы – авторства русских деятелей и изданы русскими типографиями.

Среди обнаруженного стражами порядка – книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религии. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость и отмечается, что россию, Украину и беларусь «нельзя разделить».

Несмотря на запрет руководителя епархии в монастыре, продолжали вспоминать во время молебнов патриарха рпц кирилла гундяева, который «благословил» российских военных убивать украинцев. Даже разработали так называемую «памятку», где аргументировали, почему именно нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения запугивали «быть отстраненным от всякого священства».

Также во время мер СБУ нашла тексты пророссийских песен, по которым прославляли «русскую землю» и призывали к «пробуждению матушки-Руси».

Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования.

Следует отметить, что ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. В результате там была обнаружена пророссийская литература , а также граждане российской федерации с поддельными документами.

А при обыске на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ застали на момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов .