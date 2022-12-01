На оккупированных территориях россияне травят украинских врачей и привозят медикаменты только своим военным

Больницы на временно оккупированных территориях не обеспечивают лечение гражданских посетителей.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Оккупационная администрация просто игнорирует потребности для лечения украинских граждан. В то же время больницы получают медикаменты только для лечения оккупантов. Похожая картина и с приоритетами завезенного медперсонала.

«Все русские врачи, которых завезли на ВОТ, занимаются обслуживанием раненых солдат рф. Оставшийся на ВОТ местный персонал подвергается давлению. В частности, врачей заставляют получать российские паспорта, иначе угрожают уволить. Враг намеренно делает жизнь на ВОТ невыносимой для местных, чтобы заставить людей согласиться на «эвакуацию». Цель – депортировать украинцев в рф и изменить демографический состав путем завоза этнических россиян», – отметили в ЦНС.

Напомним, как в сети опубликовали фото ужасающих условий в единственной работающей больнице Мариуполя.