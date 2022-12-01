Швейцария заморозила активы россии на €7,2 миллиона

Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,2 миллиарда евро после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), сообщает местное издание Swissinfo в четверг, 1 декабря.

В июле общая сумма замороженных в Швейцарии российских активов составила 6,5 миллиардов евро.

Федеральный совет Швейцарии в феврале 2022 года одобрил санкции, предусматривающие запрет на прием депозитов от граждан россии или физических и юридических лиц, созданных в россии, если их общая стоимость превышает 100 000 швейцарских франков на одного человека.

Информацию о существующих депозитах, превышающих эту сумму, необходимо предоставить SECO.

Напомним, Еврокомиссия предложила план конфискации замороженных 300 миллиардов евро центробанка россии в пользу Украины.