Семь депутатов Южноукраинского горсовета не поддержали обращение для решения вопроса деятельности запрещенных пророссийских партий

Семь депутатов Южноукраинского городского совета воздержались или не голосовали за обращение, когда их коллеги попросили поддержать законопроект, который предоставит законные основания для запрета деятельности пророссийских партий на местном уровне.

Видео, на котором главы трех фракций зачитывают обращение, опубликовало издание «Барометр».

По информации местных журналистов, на 33-й сессии Южноукраинского городского совета, которая прошла в среду 30 ноября, к трибуне вышли руководители трех фракций Южноукраинского городского совета – Александр Миронюк («Слуга народа»), Елена Петрина («Европейская солидарность») и Ярослав Кудыба («Родина»). Именно они и попросили коллег поддержать обращение по поводу голосования за принятие изменений в законы о деятельности местного самоуправления.

«Представители запрещенных судом партий встречали врага хлебом и солью, сдавали наши города и становились руководителями российских администраций на оккупированных территориях. При содействии изменников-коллаборантов и в результате вооруженной агрессии российской федерации миллионы украинцев остались без жилья, сотни тысяч погибли от бомбежек и десятки тысяч были замучены до смерти. Кровь наших невинных детей на руках тех, кто надеялся присоединиться к «российской империи» вместе с частью нашей страны», – процитировал «Барометр» часть выступления и отметил, что после этого представители сразу нескольких партий начали выступать против поддержки обращения.

В частности, как пишет издание, депутат от «Европейской солидарности» Вячеслав Губа, занимающий должность заместителя генерального директора по персоналу ОП «Южноукраинская АЭС», начал защищать своих коллег из ОП-ЗЖ, а депутат от ОПЗЖ Анжела Савастру, которая является заместителем генерального директора по экономике ОП «Южноукраинская АЭС» пыталась перевести разговор на другую тему.

В результате из 25 зарегистрированных депутатов «за» проголосовало 18. Этих голосов хватило городскому совету для принятия решения. Так что обращение о поддержке законопроекта будет отправлено к Президенту Украины, Верховной Раде и народному депутату Артему Черноморову, который представляет 131-й округ, в который входит город Южноукраинск.

Издание предоставило фамилии воздержавшихся или не голосовавших за обращение, которым Южноукраинский городской совет просит решить вопрос деятельности запрещенных пророссийских партий, часть представителей которых оказались предателями и коллаборантами. Следовательно, за обращение не проголосовали:

Аркатов Дмитрий – депутат от «ОП-ЗЖ» Губа Вячеслав – депутат от «Европейской солидарности» Жебет Александр – депутат от «Европейской солидарности» Москаленко Андрей – депутат от «ОП-ЗЖ» Кривицкая Жанна – депутат от «Предложения» Савастру Анжела – депутат от «ОП-ЗЖ» Шикерская Вера – депутат от «ОП-ЗЖ»

Как известно, судом была запрещена деятельность таких партий как «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Блок Владимира Сальдо», «Партия Шария», «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши", «Государство», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Прогрессивная социалистическая партия Украины» и «Социалистическая партия Украины».

Напомним, что в Николаевском горсовете обещали, что юрдепартамент подготовит разъяснение, должна ли распуститься фракция ОПЗЖ