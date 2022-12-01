СБУ разоблачила в трех регионах топ-таможенников, которые блокировали экспорт зерна и вымогали взятки

На Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях разоблачено руководство соответствующих региональных таможен, организовавшее механизм незаконного получения денег за оформление экспортно-импортных операций.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

За разные суммы взяток они «гарантировали» представителям агрокомпаний беспрепятственное таможенное оформление оптовых партий сельхозпродукции, экспортируемой в страны Евросоюза, в частности, украинского зерна.

Также участники преступного механизма требовали деньги с предпринимателей, ввозивших в Украину иностранные товары широкого потребления для дальнейшей продажи в торговых сетях нашего государства.

Каждый день организаторы схемы получали «доходы» в сотни тысяч гривен.

В случае отказа платить «дань» – создавали искусственные препятствия при проведении таможенных процедур и делали бюрократические «отказы» в провозе продукции.

Задокументирован факт вымогательства денег сотрудником таможни в столичном регионе. Среди прочего он требовал средства у бизнесмена, который с начала полномасштабного вторжения пошел на службу в ВСУ и принимает участие в боевых действиях. Чтобы его фирма работала, он вынужден был взять несколько дней отпуска, чтобы заплатить взятку.

Сотрудники СБУ задержали чиновника «на горячем» при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении о подозрении для него и других участников сделки.

Кроме того, правоохранители провели обыски по местам жительства и работы заместителя начальника Черновицкой таможни, а также у должностных лиц таможенного поста "Городок" во Львовской области.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.