Служителям Киево-Печерской Лавры вручили подозрения за восхваление «русского мира»

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли «русский мир».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из участвовавших в той службе священнослужителей и его сообщников. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями.

Так, указанные лица подозреваются в совершении правонарушений по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц»).

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

В СБУ напомнили, что сразу после указанного инцидента в Киево-Печерской Лавре глава СБУ Василий Малюк заявил, что он не останется без должной реакции спецслужбы.

«Те, кто в условиях полномасштабной войны, развязаной россией против Украины, ждет «пробуждения матушки-руси», должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», – заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Стоит отметить, что ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области и других религиозных сооружениях УПЦ МП. В результате там была обнаружена пророссийская литература, а также граждане российской федерации с поддельными документами.

А при обыске на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ застали на момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов.

В ГУР заявили, что задержанных священников УПЦ МП можно обменять на украинских воинов, если будет соответствующее предложение.