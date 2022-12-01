Резников заявил, что за взрывом в украинском посольстве стоит россия

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за недавним инцидентом со взрывом в украинском посольстве в Испании стоит Россия.

Об этом Резников заявил на брифинге в медиацентре «Украина-Укринформ» 1 декабря.

— Мир начинает признавать, что это (россия - ред.) - государство террорист. А террор не знает границ. Сегодня госпожа министр (глава Минобороны Испании Маргарита Роблес - ред.) рассказала (на брифинге - ред.) о взрывных письмах, которые уже получают в Испании. Они используют террористические средства, чтобы навести террор. Они пытаются прекратить водоснабжение в Украине, электричество, чтобы мы были в холоде и темноте. Это означает, что это вызов для всего мира, - заявил он.

Как сообщалось, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения.

Сообщалось, что взрыв в посольстве Украины в Испании расследуют как теракт.

Потом еще одна посылка со взрывчаткой пришла на испанскую авиабазу, откуда присылали помощь Украине.

В частности, в Испании усиливают меры безопасности после серии терактов с письмами-бомбами.