Глава Минобороны Испании: письма со взрывчаткой не изменят решение помогать Украине

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ни рассылка писем со взрывчаткой, ни какие-либо другие насильственные действия не изменят «твердого и ясного» обязательства Испании поддержать Украину в ее обороне против российского вторжения.

Об этом она заявила в четверг во время визита в Одессу, пишет «Европейская правда» со ссылкой на издание Electomania.

«Что должно быть предельно ясно, так это то, что ни одна из этих посылок или любое другое насильственное действие не изменит четкого и жесткого обязательства Испании, стран НАТО и Европейского Союза поддерживать Украину, потому что Украина защищает справедливое дело», – сказала она.

Выступая перед представителями СМИ, Роблес подтвердила приверженность Испании Украине.

«Украина не только защищает свой суверенитет и международную целостность, но и защищает мир во всем мире и сообщество демократических ценностей», - сказала она.

Министр также обвинила президента России Владимира Путина в нарушении «всех норм международного права» и выразила надежду, что «однажды» он может предстать перед международными уголовными судами.

Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Кроме посольства подозрительный сверток получила испанская компания, чье оружие получает Украина