Оккупационная администрация ЗАЭС и сотрудники «Росатома» присваивают зарплаты украинского персонала, - разведка

Оккупационная администрация Запорожской атомной электростанции и сотрудники « Росатома » организовали схему, по которой присваивают себе средства, предназначенные для выплат зарплат украинскому персоналу.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР, оккупанты оформляют фиктивные финансовые документы на имя работников ЗАЭС, имеющих украинское гражданство.

«Реальная финансовая отчетность не оформляется и не представляется. То есть деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками « Росатома», - пояснили в разведке.

Также в ГУР добавили, что с 1 декабря очередная оперативная смена Запорожской АЭС должна вносить в суточные донесения информацию об обстрелах территории станции и повреждениях.

По данным разведки, значительная часть россиян покинула ЗАЭС, остается около 500 захватчиков. Из них 200 – это кадыровцы из батальона « Ахмат » , в обязанности которых входят запугивание украинского персонала и склонение к сотрудничеству с российскими оккупантами.

« В промышленной зоне станции обнаружено около 300 мин, которые оставили после себя подразделения оккупантов, когда покидали станцию. Об этом было сообщено так называемую « полицию» Энергодара. Прибывшие на место событий сотрудники ФСБ распространили информацию, что это якобы « тайники диверсионных подразделений ВСУ » , - отметили в ГУР.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные приступили к обстрелу станции . Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом защиты от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет , в котором подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрел в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

11 сентября стало известно, что Запорожская АЭС полностью остановлена , а последний работающий реактор переводят в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции .

Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС снова подключен к энергосети Украины.

В конце сентября Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) начало ряд переговоров по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, с марта 2022 года оккупированной российскими военными.