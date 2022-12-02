В начала полномасштабного вторжения Украина потеряла от 10 до 13 тысяч защитников, но потери среди гражданского населения больше, - Подоляк

По оценкам Генерального штаба ВСУ потери Украины за время полномасштабного вторжения россии составляют от 10 до 13 тысяч военнослужащих погибшими.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире «24 канала».

Подоляк, отреагировал на заявление Президента Еврокомисиссии Урсула фон дер Ляйен, в котором сообщалось, что после вторжения рф в Украину погибло более 20 тысяч гражданских и 100 тысяч украинских военных.

Отмечается, что текст и видео обращения были обнародованы на сайте Еврокомиссии и в соцсетях фон дер Ляйен, однако позже их удалили, а взамен обнародовали видео, где фрагмент о потерях вырезан. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант объяснила, что озвученная фон дер Ляйен цифра включает и раненых, и погибших.

Подоляк сказал, что глава Еврокомиссии, говоря о потерях, ошиблась.

«Бесспорно, госпожа Урсула ошиблась – это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры, потому что у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они у нас достигают от 10 до 12,5–13 тысяч погибших. Мы открытом говорим о количестве погибших. Да, у нас есть больше потерь из-за ранений. (Их, - ред.) всегда больше», - сказал он.

Украина четко понимает, сколько защитников погибло, сколько – получили ранения. Сейчас правительство работает над их социальной реабилитацией.

Говоря о количестве гражданских, погибших за период с 24 февраля, Подоляк подчеркнул, что «это точно не 20 тысяч».

«Озвученная цифра в 20 тысяч может быть существенно больше. И мы об этом говорим на всех площадках. россия воюет не на поле боя, где она однозначно проигрывает, а сражается с гражданским населением, особенно на оккупированных территориях. О чем свидетельствует большое количество массовых захоронений и застенков. Им (российским оккупантам, - ПН) разрешили убивать, пытать, насиловать, грабить – на все командование будет закрывать глаза. И этим удалось привлечь большое количество неадекватов, действия которых мы видим на нашей земле», - добавил Подоляк.

Напомним, как Украина вернула домой тела 33 военнослужащих.