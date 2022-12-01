В Херсонской области россияне обстреляли свое же подразделение, – представитель Генштаба

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил, что в Херсонской области российские оккупанты обстреляли свое же подразделение.

Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинга представителей Сил безопасности и обороны Украины в Military Media Center 1 декабря 2022 года.

Да, оккупанты продолжают уничтожать своих же. В частности, 24 ноября артиллерийское подразделение вооруженных сил РФ обстреляло позиции мобилизованных 1-го армейского корпуса "Донецк" российских оккупационных войск на юго-западной окраине населенного пункта Цукуры временно оккупированной территории Херсонской области.

В результате попадания 152-миллиметрового снаряда в палатку 14 военнослужащих погибли и 7 военнослужащих получили ранения, — констатировал Громов.

Заметим, что в Украине продолжаются 281-е сутки полномасштабного российского вторжения. За этот период времени, по состоянию на 30 ноября, украинские воины ликвидировали более 89 тысяч российских окккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Кроме того, за минувшие сутки украинские защитники отбили двенадцать атак противника в Луганской и Донецкой областях.