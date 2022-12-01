Оккупанты съели зубра, оленей, страусов и уморили голодом верблюда и волков в зоопарке Донецкой области

Во время оккупации поселка городского типа Ямполь на Донетчине российские военнослужащие съели в местном зоопарке зубра, оленей, страусов и уморили голодом верблюда и волков.

Об этом сообщила корреспондентка телеканала FREEДОМ Анастасия Волкова.

Поселок городского типа Ямполь был оккупирован русской армией в конце весны, а 30 сентября стало известно о его освобождении от захватчиков.

На территории контактного зоопарка в Ямполе до вторжения армии России жили волки, верблюды, еноты, нутрии, лани и другие животные. Также здесь была страусиная ферма. Пока здания, в которых содержались животные, разрушены. Многие животные погибли.

«Зооветеринары рассказали нам, что верблюд по прозвищу Гоша умер от голода», – рассказывает Анастасия Волкова.

Кости и трупы животных до сих пор остались на территории зоопарка. По словам зоозащитников, хозяин зверинца не стал вывозить живот, а вывез дорогостоящее оборудование на 15 миллионов гривен.