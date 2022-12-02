ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинские военные нанесли мощные удары по позициям оккупантов на юге страны

Уже 281-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 1 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 декабря.

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01:45 В Генштабе ВСУ сообщили о росте случаев дезертирства среди российских военных на территории временно оккупированной Луганской области.

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Российскими спецслужбами констатируется увеличение количества потока дезертиров из российских оккупационных войск, которые после самовольного покидания позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь российско-украинскую границу и отбыть в россию», - подчеркнул представитель Генштаба.

По имеющимся данным, в последнее время ежедневно задерживается от 10 до 50 военнослужащих-дезертиров, резюмировал Громов.

00:45 Украинские военные продолжают удерживать оборону в Донецкой области. Наши воины 1 декабря нанесли удар по российским оккупантам вблизи Бахмута, сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepState.

По данным ресурса, на Бахмутском отрезке вокруг города к востоку и югу продолжается активное противостояние. ВСУ атаковали врага в районе свалки.

В результате изнурительных боев россиянам удалось захватить Курдюмовку. Судя по динамике, оккупанты будут пытаться подойти к Клещиевке.

На Авдеевском отрезке – незначительные продвижения врага у Невельского.

На Сватовском - аналитики ожидают информации за предыдущие дни. На Запорожском , Таврическом и на границе с Беларусью – без изменений.

00:25 Российские войска 1 декабря выпустили по территории Сумской области 180 снарядов и мин, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«180 снарядов и мин в течение дня отправили россияне на наши территории. Под обстрелами были Шалыгинская, Эсманьская, Юнаковская, Зноб-Новгородская и Миропольская общины», – отметил чиновник.

По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. В Зноб-Новгородской общине в результате обстрела повреждено зернохранилище и линии электропередач.

Российские войска регулярно обстреливают приграничные территории и населенные пункты Сумской области.

00:15 Украинские военные нанесли мощные удары по позициям российских агрессоров на юге страны 1 декабря, сообщилруководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.