Прокуроры не будут подавать апелляции по делу MH17 – вердикт суда становится окончательным

Прокуратура Нидерландов заявила, что не будет подавать апелляцию на результаты судебного процесса по сбитию рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Это сделает приговоры окончательными, хотя подозреваемые остаются на свободе.

Об этом сообщает Reuters.

Трое осужденных – бывшие агенты российской разведки Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также Леонид Харченко, лидер украинских сепаратистов. Четвертого бывшего подозреваемого Олега Пулатова оправдали по всем обвинениям.

В прошлом месяце суд Нидерландов признал всех троих виновными и приговорил их к пожизненному заключению за сбивание малазийского авиалайнера, пролетавшего над восточной Украиной на пути из Амстердама в Куал-Лумпур 17 июля 2014 года.

Трое являются беглецами и, как полагают, находятся в россии.

Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Жертвами были граждане 10 разных стран, 196 из них – из Нидерландов.

Установлено, что все трое помогали организовать транспортировку в Украину российской военной ракетной системы БУК, которая была использована для сбивания самолета, хотя они не были физически, условно говоря, нажал на крючок.