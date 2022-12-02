США могут переместить NASAMS с Ближнего Востока в Украину

Соединенные Штаты Америки совместно с союзниками работают со странами Ближнего Востока над опрокидыванием нескольких систем ПВО зенитно-ракетных комплексов NASAMS в Украину.

Об этом в интервью газете Politico заявил генеральный директор компании-производителя этих ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейс.

Цель состоит в том, чтобы отправить в Украину национальные передовые зенитно-ракетные комплексы в течение следующих 3-6 месяцев, затем США заполнят эти системы новыми NASAMS на Ближнем Востоке в течение следующих 24 месяцев, отметил глава компании.

- На Ближнем Востоке развернуты NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы (США) действительно работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые сейчас используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину, - сказал Хейс.

Он также отметил, что переносить системы с Ближнего Востока быстрее, чем производить их в США. Так, по словам гендиректора Raytheon, на создание NASAMS уходит около 2 лет спустя время, необходимое для покупки электронных компонентов и ракетных двигателей.

Договоренность о передаче этих систем ПВО Украине еще предстоит одобрить администрация американского президента Джо Байдена.

В Raytheon не уточнили, какие страны Ближнего Востока могут поставить систему, но согласно данным Агентства сотрудничества в области безопасности и обороны, покупателями в регионе являются Оман и Катар.

Оман подписал контракт с Raytheon в 2014 году на NASAMS с поставкой в 2016 году. США разрешили Катару купить NASAMS в 2019 году. В правительственных сообщениях не указано, сколько систем купят Оман и Катар.

По словам Хейса, норвежцы научили около 60 военных ВСУ на двоих NASAMS. Kongsberg, норвежская компания, разрабатывает NASAMS вместе с Raytheon.

Обучение использованию NASAMS обычно занимает 6 месяцев, но украинцы прошли обучение за 60 дней. По словам Хейса, у Raytheon есть центр поддержки в регионе, где компания может оказать техническую поддержку после развертывания подразделений.

Украинские власти несколько месяцев призвали США отправить NASAMS для противодействия ракетным атакам России. Эти системы имеют большую дальность, чем другие средства ПВО, которые западные страны отправили в нашу страну. Первые два прибыли в начале ноября, и Штаты обещают позже еще больше.

Напомним, что Пентагон предоставит американской компании Raytheon Technologies контракт на 1,2 млрд долларов за шесть передовых зенитно-ракетных систем NASAMS, которые будут поставлены Украине.