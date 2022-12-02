В Сенат США внесли законопроект о признании ЧВК «Вагнера» террористической организацией

На рассмотрение Сената США был представлен законопроект о признании компании террористической организацией.

Об этом сообщили сенаторы Роджер Викер и Бен Кардин, являющиеся авторами инициативы.

Законопроект получил название «О привлечении к ответственности российских наемников» (HARM) и обязывает главу американской дипломатии Энтони Блинкена признать ЧВК «Вагнера» иностранной террористической организацией в течение 90 дней со дня его вступления в силу. Также указывается, что любые связанные с ЧВК «Вагнера» группы или ее «преемники» тоже будут объявлены террористическими организациями.

Признание ЧВК «Вагнера» иностранной террористической организацией позволит США начать уголовное преследование против группы и ее членов, а также наложить арест на ее активы по всему миру.

«Владимир путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, в том числе и использованием наемников типа группы «Вагнера» для совершения зверств от их имени. США должны объявить эту «теневую армию» тем, чем она есть: иностранная террористическая группа. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает», – сказал Викер.

Сенатор Кардин напомнил, что помимо военных преступлений в Украине «вагнеровцы» известны своими зверствами в Сирии и практически на всем африканском континенте.

Аналогичный двухпартийный законопроект вскоре будет представлен в Палату представителей США.