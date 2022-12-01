СБУ обыскивает монастыри УПЦ МП в трех областях

Сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В частности, речь идет о: Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье; Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (г. Житомир); Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район); Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район); Ровенско-Острожскую епархию, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).

Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

«Учитывая вооруженную агрессию рф, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению. Все действия проходят в рамках действующего законодательства», – отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области и других религиозных сооружениях УПЦ МП. В результате там была обнаружена пророссийская литература, а также граждане российской федерации с поддельными документами.

А при обыске на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ застали на момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов.

В ГУР заявили, что задержанных священников УПЦ МП можно обменять на украинских воинов, если будет соответствующее предложение.

Также СНБО инициирует запрет религиозных организаций, связанных с россией.