В рф стало известно о первом случае мобилизации иностранца – повестку вручили белорусу

В рф впервые стало известно о мобилизации иностранца на войну с Украиной. В Челябинске повестку вручили гражданину беларуси.

Об этом сообщил российский юрист и руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Арлукевич работает на сахарном заводе Челябинска. У него нет гражданства россии и российского вида на жительство. Стоит отметить, что граждане беларуси могут пребывать на территории россии в упрощенном порядке.

Повестку о явке в военный комиссариат Советского и Центрального районов Челябинска для отправки на сборный пункт Арлукевичу вручил на рабочем месте бригадир. Чиков подчеркивает, что в повестке прямо говорится о его белорусском гражданстве и мобилизации.

Мужчина должен был явиться в военкомат 1 декабря, однако не сделал этого. Там заявили, что отправят его в армию насильно.

Согласно указу путина о частичной мобилизации, призыву подлежат только граждане россии, а иностранцы могут отправиться на войну исключительно добровольцами. Сейчас Арлукевич пытается обжаловать решение о мобилизации в суде.

После обнародования этой информации в пресс-службе правительства Челябинской области заявили, что военкомат отрицает достоверность информации о призыве иностранца. Юристы продолжают выяснять подробности ситуации.