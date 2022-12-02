Пентагон заключил контракт на $430 миллионов для производства HIMARS

Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт более чем на 430 миллионов долларов на изготовление дополнительных высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System ).

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Компания Lockheed Martin Corp. из Гранд Прери, штат Техас, получила контракт с фиксированной ценой на сумму 430 930 711 долларов США на полное производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем и вспомогательных услуг для удовлетворения неотложной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров по продаже военной техники», - говорится в сообщении .

О каких именно иностранных партнерах идет речь, не уточняется.

Контракт завершится 31 декабря 2025 года.

В последние месяцы Пентагон передал Украине примерно 20 реактивных систем залпового огня HIMARS для борьбы с рф. Стороны сходятся в том, что HIMARS стали одним из важных факторов перелома войны в пользу Киева, поскольку позволили поражать позиции российских войск в тылу.

В конце сентября США объявили о пакете военной помощи, в который вошли 18 РСЗО, но в Пентагоне уточнили, что на их поставки понадобится несколько лет.

Напомним, что Пентагон предоставит американской компании Raytheon Technologies контракт на 1,2 млрд долларов за шесть передовых зенитно-ракетных систем NASAMS, которые будут поставлены Украине.