В Херсоне задержали предателя, который собирал данные о ВСУ и сдавал оккупантам участников сопротивления

В освобожденном Херсоне задержан еще один вражеский приспешник, который собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Полученные сведения требовались оккупантам для планирования и подготовки прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск.

Кроме того, во время оккупации областного центра он «сдавал» агрессору адреса пребывания участников сопротивления, в частности бывших бойцов АТО. Полученную информацию рашисты использовали для проведения массовых незаконных задержаний и похищения людей в застенки.

В «застенках» от потерпевших требовали «признания» по сфабрикованным делам. В случае несогласия применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

По данным следствия, приспешником захватчиков оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения перешел на сторону врага и начал сотрудничать со спецслужбами рф.

С начала апреля этого года он приступил к активному выполнению враждебных задач. Для сбора информации «в темную» использовал свои связи, а также объезжал территорию региона.

Полученную информацию агент передавал своему российскому куратору через анонимный Телеграм-канал.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили пропагандистские материалы и символику страны-агрессора, а также мобильный телефон с доказательствами общения с представителем рф.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенное в условиях военного времени») Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, как СБУ задержала двух коллаборантов, которые в Херсонской области похищали и пытали людей.