С начала войны производство в Николаеве сократилось в пять раз, – Ким

Пожар на одном из предприятий в Николаеве после обстрелов кафиров Уровень производства в Николаеве с начала войны сократился в пять раз.

Об этом в интервью liga.net рассказал Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По словам Кима, сейчас сложно оценить потери экономики региона из-за войны войны, значительная часть рисков для бизнеса еще актуальна.

– Это же состоит из многих составляющих: материальные риски, инфраструктурные, временные – потери рынков. Есть риски, которые еще могут быть. Есть риски бизнесовые, страховые. Это все вместе сложить – должен делать институт, а не я. Это очень кропотливая работа, – сказал Ким.

– Значительно уменьшились (налоговые поступления от бизнеса, – ред.). Относительно производства – пять раз в Николаеве. Об этом можно судить по потреблению электроэнергии юридическими лицами, – отметил начальник ОВА.

Ким также рассказал, 12 крупнейших предприятий области в аграрном секторе прекратили свою работу. Кроме того, по его словам, часть бизнеса схватила все и побежала, часть бизнеса все, что было, отдала на ВСУ и осталась.