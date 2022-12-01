На Харьковщине нашли схрон со списками оккупационной полиции и доносами коллаборантов

В Купянском районе нашли тайник с важными документами, которые оккупанты не успели уничтожить во время отступления.

Об этом сообщили в ГБР и в прокуратуре.

Среди найденного личные дела сотрудников так называемого оккупационного отдела полиции, письменные согласия на сотрудничество предателей-правохранителей, распоряжение оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое.

Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборантов, которые «сдавали» оккупантам патриотов и участников АТО.

ГБР изучит найденные документы и приобщит их к уголовным производствам как вещественные доказательства.