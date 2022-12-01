«Россияне не хотят, чтобы у нас была вода»: Ким рассказал, что ФСБ шантажировала власть вопросом восстановления водоснабжения в Николаеве

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что оккупанты использовали вопросы поставки воды в Николаев для шантажа.

Об этом он рассказал в интервью liga.net.

Ким сказал, что вопрос полного восстановления водопровода от Днепра до Николаева – «закрытая тема», подробности которой в публичном пространстве могут повредить. По его словам, если об этом узнают россияне, то они продолжат обстрелы нашей критической инфраструктуры.

– Россияне не хотят, чтобы у нас была вода. Они намеренно взорвали трубопровод. Там была привлечена даже ФСБ, которая говорила: это (наличие воды – ред.) будет переговорной позицией. Никто с ними переговоры не вел, и они взорвали. Они хотели шантажировать город водой или иметь козырь для переговоров. Но мы над этим работаем, – сказал Ким.

Напомним, что в опроводе, которым вода поступала из реки Днепр в Николаев, был взорван российскими оккупантами умышленно — в одной из камер нашли неразорвавшийся ящик тротила.

После деоккупации части Херсона началось активное восстановление водпровода. Но 28 ноября мэр Николаева Сенкевич сообщил, что оккупанты обстреляли ракетами насосную станцию водовода в Николаев – это откладывает подачу воды на неопределенное время.